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Известный футболист умер через 20 дней после юбилея

29 Ноября 2018 в 21:13
Известный футболист умер через 20 дней после юбилея

Футболист Виктор Матвиенко скончался через 20 дней после своего 70-летия, передает ТАСС.

Футболист выступал за одесский СКА, запорожский «Металлург» и киевское «Динамо». В составе киевской команды он четыре раза побеждал в чемпионате страны, становился обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

За сборную СССР он провел 21 матч, став серебряным призером чемпионата Европы 1972 года и бронзовым - Олимпийских игр 1976 года. В 1975 году Матвиенко были присвоены звания мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта СССР.

О дате и месте прощания и похорон будет сообщено позднее.

Ранее НСН сообщала, что бывший игрок и капитан египетского футбольного клуба «Замалек» Абдул Рахим Мохаммед умер от сердечного приступа после того как сборная Египта пропустила гол от Саудовской Аравии на последней секунде матча ЧМ-2018.

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