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Известный актер лишился ноги после ДТП

18 Июля 2018 в 22:24

Звезда сериала «Вверх тормашками», актер Олесь Федорченко попал на мотоцикле в серьезную аварию на трассе Львов-Мукачево на Украине. По предварительным данным, байк артиста наехал на разлитое масло, потерял управление и влетел под автобус.

Олесь Федорченко находится в реанимации львовской больницы, на искусственной вентиляции легких. По информации источников, актеру ампутировали ногу. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

Федорченко родился 29 марта 1984 года.

Окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко (2006) и актерское отделение факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко (2015, руководители курса – Таисия Литвиненко и Фёдор Стригун).

Актер Львовского украинского театра им. М.Заньковецкой.


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