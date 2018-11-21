Известная британская сеть гипермаркетов покидает Россию

Сеть гипермаркетов Castorama по продаже товаров для дома, дачи и ремонта покидает Россию. Как объявил владелец сети, британская компания Kingfisher, принято решение об уходе Castorama с рынка ещё двух стран - Испании и Португалии, отмечает RT .

Как говорится в заявлении, компания решила сосредоточить внимание там, где занимает лидирующие позиции для более эффективной работы. На территории Российской Федерации были открыты 20 магазинов Castorama.

В 2017-2018 финансовом году операционные убытки британской компании в России составили порядка 10 миллионов долларов, передает ТАСС. Причем сеть занимала четвёртое место по обороту в своём сегменте.