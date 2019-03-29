Известная английская рок-группа погибла в ДТП

Участники британской рок-группы Her's погибли в автокатастрофе в Соединённых Штатах Америки, куда приехали с гастрольным туром. Как сообщают «Известия» , представители лейбла музыкантов из Ливерпуля подтвердили трагическую информацию.

Смертельная авария произошла в Калифорнии, когда рокеры ехали из Аризоны в город Санта-Ана, где должны были выступить с концертом, уточняет Life.ru . На месте погибли оба участника коллектива - Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг, а также их тур-менеджер.

Первый альбом Her's вышел два года назад. Звукозаписывающий лейбл Heist or Hit назвал группу «одной из самых любимых и перспективных в Великобритании».

Последнее видео на официальном youtube-канале группы было выложено ровно месяц назад, оно датируется 28 февраля.



