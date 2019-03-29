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Известная английская рок-группа погибла в ДТП

29 Марта 2019 в 08:26
Известная английская рок-группа погибла в ДТП

Участники британской рок-группы Her's погибли в автокатастрофе в Соединённых Штатах Америки, куда приехали с гастрольным туром. Как сообщают «Известия», представители лейбла музыкантов из Ливерпуля подтвердили трагическую информацию.

Смертельная авария произошла в Калифорнии, когда рокеры ехали из Аризоны в город Санта-Ана, где должны были выступить с концертом, уточняет  Life.ru. На месте погибли оба участника коллектива - Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг, а также их тур-менеджер.

Первый альбом Her's вышел два года назад. Звукозаписывающий лейбл Heist or Hit назвал группу «одной из самых любимых и перспективных в Великобритании».

Последнее видео на официальном youtube-канале группы было выложено ровно месяц назад, оно датируется 28 февраля.


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