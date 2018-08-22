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Известная американская актриса Барбара Харрис скончалась в Аризоне

22 Августа 2018 в 08:24
Известная американская актриса Барбара Харрис скончалась в Аризоне
ФОТО: www.afisha.ru

Американская актриса Барбара Харрис умерла на 84-ом году жизни. В последнее время она находилась в хосписе штата Аризона. Об этом рассказала близкая подруга артистки. Актриса скончалась из-за рака лёгких, сообщает The New York Times.

В профессию Харрис пришла ещё в подростковом возрасте. Тогда она служила в театре в Чикаго. Там же актриса познакомилась со своим мужем Полом Силлсом. Именно благодаря ему, в 1961 году она дебютировала на Бродвее, сообщает Газета.ру.

За дебютную роль на большом экране в фильме «Тысяча клоунов» Харрис номинировали на «Золотой глобус». На эту премию её выдвигали ещё три раза в 1975 и 1976 годах.

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