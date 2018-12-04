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Известен обладатель «Большой книги»

4 Декабря 2018 в 20:25
Известен обладатель «Большой книги»

Автор произведения «Памяти памяти» Мария Степанова получила первую премию «Большая книга» в 2018 году, передает Агентство «Москва».

Второе место занял Александр Архангельский с «Бюро проверки», третье - Дмитрий Быков с романом «Июнь».

Премиальный фонд «Большой книги» составил более 5,5 млн рублей

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности.

В прошлом году премию получил писатель Лев Данилкин. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что «наши премии нужно выводить на уровень международный, чтобы наши премии становились не менее престижными и узнаваемыми, как например премия «Грэмми», «Оскар» или «Нобелевская премия», тогда в нашу страну потянутся и все остальные. Потому что деньги деньгами, а престиж престижем. Вот как раз престижа нам и не хватает».

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