Изу Высоцкую похоронят в Екатеринбурге

Первую жену Владимира Высоцкого Изу похоронят в Екатеринбурге. Такое решение принял её сын Глеб. Об этом рассказала директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова, сообщает Ura.ru.
«Мы хотели ее хоронить на Аллее славы. Нам администрация Нижнего Тагила уже выделила место. Но сын актрисы Глеб отказался», - отметила Анисимова.
Сын Изы Высоцкой принял решение кремировать мать и похоронить её в Екатеринбурге, сообщает RT. Похороны состоятся 22 июля.
Напомним, о гибели первой жены Владимира Высоцкого стало известно 20 июля. Она скончалась на 81 году жизни в Нижнем Тагиле. Ранее она снималась в кино, служила в театрах. В 2005 году ей было присвоено звание Народная артистка России, сообщает «Русская планета».