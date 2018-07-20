Изу Высоцкую похоронят в Екатеринбурге

Первую жену Владимира Высоцкого Изу похоронят в Екатеринбурге. Такое решение принял её сын Глеб. Об этом рассказала директор Нижнетагильского драматического театра Ольга Анисимова, сообщает Ura.ru .

«Мы хотели ее хоронить на Аллее славы. Нам администрация Нижнего Тагила уже выделила место. Но сын актрисы Глеб отказался», - отметила Анисимова.

Сын Изы Высоцкой принял решение кремировать мать и похоронить её в Екатеринбурге, сообщает RT. Похороны состоятся 22 июля.

Напомним, о гибели первой жены Владимира Высоцкого стало известно 20 июля. Она скончалась на 81 году жизни в Нижнем Тагиле. Ранее она снималась в кино, служила в театрах. В 2005 году ей было присвоено звание Народная артистка России, сообщает «Русская планета» .