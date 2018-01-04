Четверг
04 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Израильский закон о смертной казни для террористов возмутил ЕС

4 Января 2018 в 16:29
Израильский закон о смертной казни для террористов возмутил ЕС

Брюссель раскритиковал закон о смертной казни для террористов, утвержденный парламентом Израиля в предварительном чтении 3 января. Об этом сообщил журналистам представитель Еврокомиссии в Брюсселе.

Он отметил, что ЕС против смертной казни без какого-то исключения.

В среду Кнессет одобрил в предварительном чтении закон, который разрешает приговаривать к смертной казни виновных в совершении терактов. Для вынесения вердикта достаточно будет мнения двух судей из трех в каждой судебной инстанции, пишет ТАСС.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.