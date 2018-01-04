Израильский закон о смертной казни для террористов возмутил ЕС

Брюссель раскритиковал закон о смертной казни для террористов, утвержденный парламентом Израиля в предварительном чтении 3 января. Об этом сообщил журналистам представитель Еврокомиссии в Брюсселе.

Он отметил, что ЕС против смертной казни без какого-то исключения.

В среду Кнессет одобрил в предварительном чтении закон, который разрешает приговаривать к смертной казни виновных в совершении терактов. Для вынесения вердикта достаточно будет мнения двух судей из трех в каждой судебной инстанции, пишет ТАСС.