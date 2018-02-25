Израильский спутник сделал фото Су-57 на авиабазе Хмеймим

Фото российских истребителей пятого поколения Су-57 на авиабазе Хмеймим в Сирии появились в Сети. Кадры были сделаны и опубликованы израильским оператором коммерческих спутников ImageSat International.

Как сообщает РИА Новости, фото сделано при помощи спутника Eros-B, запущенного в космос в 2006 году.

Представители оператора предположили, что новейшие российские истребители не будут участвовать в боевых операциях ВКС РФ в Сирии, а будут использоваться для тестирования технических систем и сбора разведданных.

Напомним, пара российских Су-57 прибыла в Сирию 22 февраля. Спустя 2 дня в Хмеймим была направлена вторая пара истребителей, пишет Газета.ру