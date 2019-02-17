Израильский фильм о побеге из Израиля победил на Берлинском кинофестивале

Автобиографический фильм израильского режиссера Надава Лапида «Синонимы» взял главный приз Берлинского международного кинофестиваля. Итоги 69-го кинофорума объявило в субботу вечером международное жюри во главе с актрисой Жюльет Бинош.

«Золотого медведя» Берлинале присудили ленте Надава Лапида «Синонимы». Фильм рассказывает о попытке сбежать из страны, отказаться от израильской идентичности, стать человеком мира. Режиссер рассуждает о том, что эмиграция может оказаться бессмысленной, потому что крайне сложно убежать от себя. Лапид перенес на экран свой собственный опыт переезда во Францию. Фильм увлекает не только искушенных любителей артхауса, но и рядового зрителя.

Гран-при, то есть вторая по значению награда Берлинского фестиваля, вручена Франсуа Озону. Знаменитый французский режиссер снял фильм о сексуальном насилии в отношении детей со стороны священника.

Также в ходе кинофестиваля приз за лучший сценарий присужден Клаудио Джованнези за картину «Пираньям» о молодых парнях из Неаполя, рвущихся в короли преступного мира.

Награда за выдающийся художественный вклад досталась атмосферной драме взросления норвежца Ханса Петтера Муланда «Угоняя лошадей».

Кинокритики отметили справедливость оценок жюри Берлинале.

Ранее специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказала о добром и злом кино, представленном в рамках Берлинского кинофестиваля 2019. Напомним, показы картины Берлинале проходят с 7 по 17 февраля. В этом года в программу фестиваля «Панорама» вошла одна российская картина — дебютная работа ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина «Кислота».