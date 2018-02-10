Израиль закрыл большую часть своего воздушного пространства

Израиль запретил полеты над значительной частью своей территории. Об этом сообщили в субботу СМИ.

Так, воздушное пространство оказалось закрыто к северу от Шфаима, который находится в 20 километрах от Тель-Авива. На какое-то время был закрыт аэропорт в столице страны. Сейчас его работа вводится в график, пишет Газета.ру

Ранее сообщалось, что армия Израиля уничтожила иранский беспилотник, залетевший на территорию страны, а после израильские ВВС атаковали 12 военных объектов в Сирии. ПВО САР ответным огнем подбили несколько израильских самолетов. Один из них разбился. Летчики спаслись.