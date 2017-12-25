Вторник
26 декабря
USD 58.2
EUR 69.09
Горячие новости

Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с рядом государств

25 Декабря 2017 в 21:50
Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с рядом государств

Израиль ведет переговоры с более чем десятью государствами по вопросу признания Иерусалима израильской столицей и перенесения их посольств из Тель-Авива в Иерусалим, заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

Хотовели отметила, что переговоры сосредоточены в первую очередь на признании Иерусалима столицей Израиля, а не на немедленном переносе посольства из Тель-Авива, передает РИА «Новости».

21 декабря Генеральная ассамблея ООН призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля. Резолюцию поддержали 128 стран, в том числе, все постоянные члены Совета Безопасности, кроме США.

6 декабря президент Дональд Трамп объявил о решении Соединенных штатов признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда американское посольство. Это решение осудили многие исламские и европейские страны, в Палестине прошли массовые акции протеста.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.