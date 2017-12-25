Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с рядом государств

Израиль ведет переговоры с более чем десятью государствами по вопросу признания Иерусалима израильской столицей и перенесения их посольств из Тель-Авива в Иерусалим, заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

Хотовели отметила, что переговоры сосредоточены в первую очередь на признании Иерусалима столицей Израиля, а не на немедленном переносе посольства из Тель-Авива, передает РИА «Новости».

21 декабря Генеральная ассамблея ООН призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля. Резолюцию поддержали 128 стран, в том числе, все постоянные члены Совета Безопасности, кроме США.

6 декабря президент Дональд Трамп объявил о решении Соединенных штатов признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда американское посольство. Это решение осудили многие исламские и европейские страны, в Палестине прошли массовые акции протеста.