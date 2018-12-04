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Израиль проводит операцию на ливанской границе

4 Декабря 2018 в 09:57
Израиль проводит операцию на ливанской границе

Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Северный щит» на границе с Ливаном по выявлению и ликвидации туннелей перемещения движения «Хезболла». Как отмечает RT, войска Северного округа приведены в состояние повышенной боеготовности, им придано усиление.

«Хезболла» через трансграничные ходы, среди прочего, переправляет боевиков в еврейское государство. Новые обнаруженные тоннели пока готовы не до конца, поэтому не представляют непосредственной угрозы.

Между тем, ранее очевидцы сумели заснять на видео отражение ПВО Сирии недавней ракетной атаки Израиля, передает Ura.ru. Случилось это в районе аль-Кисва на юге САР. Кроме того, в районе Дамаска сирийцам удалось сбить военный самолет Израиля и несколько ракет.

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