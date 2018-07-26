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В Израиле признались, кто сбил сирийский истребитель

26 Июля 2018 в 12:35
В Израиле признались, кто сбил сирийский истребитель

Стало известно имя военнослужащий Армии обороны Израиля, под чьим руководством был уничтожен истребитель-бомбардировщик сирийских ВВС Су-22. Противоракетным комплексом Patriot командовала капитан Ор Нааман, сообщает The Jerusalem Post. Как отмечает RT, эта же военнослужащая из 138-м батальона ВВС израильской армии возглавляла ранее перехват сирийского беспилотного летательного аппарата. Обломки БПЛА были обнаружены в районе Тивериадского озера.

Израильтяне сбили сирийский Су-22 во вторник, 24 июля. Погиб лётчик – полковник ВВС Сирии. Судьба ещё одного пилота остается невыясненной. Тель-Авив и Дамаск расходятся в трактовке инцидента. Израиль утверждает, что самолёт пересёк границу около Голанских высот, в Сирии заявляют, что полёт проходил без нарушения воздушного пространства.

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