Израиль хочет поссорить Иран и Россию

Израиль делает все, чтобы поссорить Иран и Россию. Об этом заявил специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хусейн Амир Абдоллахиян, сообщает сайт KP.Ru.

Он сообщил, что за время работы в МИДе, неоднократно сообщал России через своих друзей в спецслужбах, что «борьба с террористами в Сирии очень выгодна Москве». Именно благодаря этому государство снова начали называть мировой державой. К тому же, появилась уверенность в российской боеспособности.

По словам Абдоллахияна, израильские атаки ВВС представляют большую угрозу престижу России, чем Ирану. Такие доводы он объяснил тем, что российские ПВО находятся на территории Сирии, однако остаются бездейственными во время израильских налетов. Исходя из этого, заключил Абдоллахиян, в борьбе с Ираном страдает мировой авторитет России.

«Таким образом, своей подлой игрой Израиль хочет, чтобы Москва начала давить на нас, чтобы мы отступили», - заключил он.

Помощник спикера сообщил, что вопреки этому Иран не позволит развязать конфликт между странами, потому что у Израиля недостаточно сил, чтобы поссорить Иран и Россию.