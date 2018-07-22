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Израиль эвакуировал «Белые каски» из Сирии по просьбе США

22 Июля 2018 в 11:46
Израиль эвакуировал «Белые каски» из Сирии по просьбе США

Члены организации «Белые каски» эвакуированы из Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь израильского министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон.

По его словам, гуманитарная операция проводилась Израилем по просьбе США, Канады и стран Европы. Порядка 800 человек и семьи «Белых касок» были эвакуированы «из зоны боевых действий в южной Сирии в соседнюю страну», пишет Газета.ру

«Белые каски» - действующая в Сирии неправительственная добровольческая организация, финансируемая правительством ряда стран – Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Японии и США. В отношении «Белых касок» неоднократно выдвигались обвинения в съемке постановочных роликов о химических атаках в Сирии. Так, в апреле 2018 года «белые каски» выложили в Сеть ролик о якобы совершенной режимом Башара Асада химической атаке в городе Дума. Позже участники видео рассказали, что съемки были постановочными.

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