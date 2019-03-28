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Израиль атаковал Сирию во время заседания Совбеза ООН

28 Марта 2019 в 07:23
Израиль атаковал Сирию во время заседания Совбеза ООН

Израиль нанёс воздушный удар по некоторым объектам в сирийском городе Алеппо. Произошло это, когда началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает RT.

Постоянный представитель Сирии при Организации Объединённых Наций Башар аль-Джаафари заявил, что удару подвергся городской район Шейх-Наджар - почти в 500 километрах от Голан. Как подчеркнул аль-Джаафари, сирийская противовоздушная оборона сумела отразить несколько ударов.

Как отмечают «Известия», по данным агентства SANA несколько вражеских целей были уничтожены. Помимо промышленной зоны в Шейх-Наджар к северо-востоку от Алеппо, целью израильских ракет был также аэропорт. Нанесен материальный ущерб, в городе местами отключился свет.

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