Израиль атаковал Сирию во время заседания Совбеза ООН

Израиль нанёс воздушный удар по некоторым объектам в сирийском городе Алеппо. Произошло это, когда началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает RT .

Постоянный представитель Сирии при Организации Объединённых Наций Башар аль-Джаафари заявил, что удару подвергся городской район Шейх-Наджар - почти в 500 километрах от Голан. Как подчеркнул аль-Джаафари, сирийская противовоздушная оборона сумела отразить несколько ударов.

Как отмечают «Известия» , по данным агентства SANA несколько вражеских целей были уничтожены. Помимо промышленной зоны в Шейх-Наджар к северо-востоку от Алеппо, целью израильских ракет был также аэропорт. Нанесен материальный ущерб, в городе местами отключился свет.