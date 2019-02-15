Изобретателя «Новичка» проверяют из-за листовок

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних провели осмотр квартиры и сняли отпечатки пальцев у ученого Владимира Углева, известного как один из разработчиков нервно-паралитических веществ «Новичок», рассказал РБК сам Углев.



Неизвестные развесили несколько объявлений с фотографией Углева в районе Анапы, где живет ученый. «На объявлении сказано, что я педофил», — сказал Углев. Накануне мужчину посетили сотрудники полиции, осмотрели квартиру, компьютер, планшет, телефон



По его словам, 15 февраля он ездил в полицию, где у него сняли отпечатки.

В апреле 2018 года Углева сбила машина, как считает сам ученый, наезд был неспланированным.

Отравляющее вещество, которое на Западе называют «Новичок», якобы было применено при отравлении 4 марта прошлого года в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля (осуждённого ранее в России за шпионаж в пользу Великобритании), и его взрослой дочери Юлии. Лондон обвиняет Россию в причастности к этому инциденту, утверждая, что «Новичок» разрабатывался в СССР и России. Никаких доказательств британская сторона так и не предоставила. Москва категорически отвергла все обвинения подобного рода, отметив, что программ разработки такого вещества ни в Советском Союзе, ни в России не было. Организация по запрещению химоружия в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.