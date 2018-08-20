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Подмосковные автолюбители подивились мотоциклу на воздушной подушке

20 Августа 2018 в 18:12
Подмосковные автолюбители подивились мотоциклу на воздушной подушке

Изобретение конструктора Юрия Прибыльского удивило автолюбителей из подмосковного Жуковского. Созданным им мотоцикл на воздушной подушке «Донат» ехал по траве параллельно трассе. В этот момент водители и засняли чудо техники. 


Транспортное средство может передвигаться даже по бездорожью, оно способно развивать скорость до 200 км/ч, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Изобретение Прибыльского умеет плавать, преодолевать метровые сугробы и разворачиваться в воздухе во время прыжка. Оно достигает скорости 100 километров в час за 6,5 секунд.





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