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Изместьеву отказали в помиловании

17 Января 2018 в 20:08
Комиссия по вопросам помилования при мэре Москвы отказала в помиловании экс-сенатору Игорю Изместьеву, осужденному пожизненно в декабре 2010 года, сообщил ТАСС член комиссии Александр Чистяков, озвучив решение комиссии.

Игорь Владимирович Изместьев (род. 28 января 1966, Салават, Башкирская АССР) — российский политик и предприниматель, бывший представитель парламента Башкортостана в Совете Федерации с 2001 года по 2006 годы. С 2010 года отбывает пожизненный срок лишения свободы за организацию убийств в соликамской колонии «Белый лебедь»..

В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. О помиловании Изместьева перед президентом Владимиром Путиным в день своего 90-летия ходатайствовала Людмила Алексеева, на что глава государства сказал, что помилование Изместьева «возможно, но на это потребуется время».

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