Издатель журнала The New Times наказан крупным денежным штрафом

Мировой судебный участок Тверского района оштрафовал на 22,25 млн рублей ООО "Новые медиа", издателя журнала The New Times и одноименного сайта, сообщает «Интерфакс» ср ссылкой на главного редактора издания Евгению Альбац.

По её словам "ООО "Новые времена" - издатель журнала The New Times и сайта newtimes.ru оштрафован по статье КоАП 13.15.1 - за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор.

В решении суда говорится, что "Новые времена", получив 22,25 млн рублей от НКО "Фонд поддержки свободы прессы", признанного иностранным агентом, не предоставило в Росокмнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников за второй, третий и четвертый кварталы 2017 года.

Ранее НСН сообщила об ответе Госдумы официальному представителю Государственного департамента США Хезер Науэрт, которая осудила Россию за то, что в качестве мишеней для претворения в жизнь закона о СМИ-иноагентах были выбраны «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки». По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, к любому обвинению со стороны США нужно «подставлять обратный знак». Как заметил депутат, по всем направлениям Соединённые Штаты считают себя образцом демократии, свободы слова, соблюдения прав человека.

«Но по факту, благодаря RT и другим агентствам российского происхождения, весь мир уже видит, что США подменяют все эти понятия и подстраивают всё это под себя. Поэтому ко всем обвинениям со стороны США нужно ставить обратный знак», - подчеркнул Свинцов.