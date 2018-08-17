Избран новый премьер Пакистана

Спикер Национальной ассамблеи Пакистана Асад Каисер объявил, что председатель партии «Движение за справедливость» 65-летний Имран Хан одержал победу на выборах премьер-министра правительства Пакистана.

Хан одержал победу со 176 голосами «за» его кандидатуру. Его оппонент Шахбаз Шариф - получил 96 голосов, передает «Синьхуа».

Имран Хан родился 25 ноября 1952 года в Лахоре. Его отец был инженером-строителем. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал выступать за национальную команду Пакистана по крикету. Первый матч сыграл против Англии, в 1971 году. После переезда в Англию, Имран играл за Оксфордский университет в 1973-75 гг., и стал капитаном команды университета в 1974 году. В 1982 году Имран Хан стал капитаном команды по крикету Пакистана. Он был капитаном команды с 1982 по 1992 год.

Имран Хан является одним из самых популярных политиков Пакистана. Он также известен как литератор.