Избран новый глава ЕСПЧ

58-летний уроженец Афин Линос-Александр Сицилианос стал новым председателем Европейского суда по правам человека, передает RT. Он станет преемником Гвидо Раймонди из Италии и выступит в должность 5 мая.

Сицилианос работает судьёй в ЕСПЧ с 18 мая 2011 года.

Европейский суд по правам человека - международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.