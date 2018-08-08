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Избитый в баре Москвы Сами Насери мог лишиться зрения

8 Августа 2018 в 10:39
Избитый в баре Москвы Сами Насери мог лишиться зрения

Звезда фильма «Такси» французский актер Сами Насери после перенесенной операции на глазу чувствует себя хорошо. Об этом сообщил главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев. В московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Насери сделали сложную операцию после драки в караоке-баре. Сейчас ему предстоит пройти реабилитацию, сообщили медики, отмечает RT.

Врачи также рассказали, что глаз Насери был в удручающем состоянии и существовала угроза потери зрения, пишут «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 5 августа ночью в баре в центре Москвы. Полиция задержала троих подозреваемых. В отношении них может быть возбуждено уголовное дело. Сами подозреваемые сообщили, что конфликт произошел после того, как они попытались сделать замечание изрядно подвипившему актеру и хамски ведущему себя.

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