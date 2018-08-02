Избирательный штаб Собянина представил интерактивный проект «Гигарама»

В избирательном штабе Сергея Собянина представили интерактивную карту столицы «Гигарама», которую разместили на его сайте, передает Агентство «Москва».

«У нас было несколько проектов, мы ездили в разные места и снимали панорамы, а весной этого года мы подумали, что нам незачем ехать в другие места: мы живем в интересном, красивом городе, со своим духом, своим настроением, своими людьми и решили снять самые узнаваемые места Москвы. <...> Мы решили снять для наших потомков Москву начала XXI века, чтобы люди через 100 лет вошли в интернет и как-будто бы перенеслись на машине времени и увидели, как выглядела Москва и москвичи, какие транспортные средства ездили по улицам - такой у нас был порыв», - сказал руководитель проекта «Гигарама» Марат Сайченко.

В ходе презентации разработчик также показал, что на интерактивной карте можно приблизить и рассмотреть различные объекты, есть возможность в режиме реального времени посмотреть на места - какими они были и какими стали.

В свою очередь доверенные лица кандидата на пост мэра столицы С.Собянина отметили, что такая интерактивная карта будет очень полезна для всех горожан.

«Мы видим, в каком городе мы жили, как нам казалось это нормальным и то, что происходит сейчас. Я согласен, что сюда не надо фотографии столетней давности ставить - это не наша ответственность. А то, что было 10 лет назад - наша, это при нас произошло, и сразу возникает вопрос, а что же будет через еще 10 лет?», - сказал доверенное лицо Михаил Куснирович.

Чтобы посмотреть на изменения, которые произошли в Москве за последнее десятилетие, нужно зайти на официальный сайт С.Собянина и его избирательного штаба в раздел «Москва меняется».