Избирательный штаб Путина в понедельник передаст в Центризбирком подписи

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собирается передать в ЦИК подписи, собранные в его поддержку, 29 января, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. За это время было собрано более 1,6 миллиона подписей.

По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Владимир Владимирович Путин (родился 7 октября 1952 года в Ленинграде) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации (с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года).

В 1999—2000 годах и с 2008 по 2012 годы — председатель Правительства Российской Федерации.

Первым лицом государства стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента Российской Федерации — в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку.