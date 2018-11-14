Из-за самосвала 20 тысяч жителей Керчи остались без тепла

Более 20 тысяч жителей Керчи остались без тепла из-за аварии на магистрали. Инцидент произошел в ночь на вторник. Самосвал, работающий на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом и повредил две трубы Камыш-Бурунской ТЭЦ диаметром 800 мм.

В результате аварии в Керчи без тепла остались 55 многоквартирных жилых домов, в которых живут порядка 22 тысяч абонентов. Без тепла остались также две школы и два детских сада и колония, пишет «Свободная пресса».

Власти Керчи пообещали, что работы по устранению аварии будут вестись максимально быстро. Предполагается, что подача тепла возобновится в течение дня.

В двух школах Керчи, как сообщает КИА, сократили уроки из-за аварии на теплотрассе.

Ранее первый заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов на пресс-конференции НСН заявил, что долги по ЖКХ должны собирать коллекторы, а не бандиты.





