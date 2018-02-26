Из-за оползня закрыт Коринфский канал

Коринфский канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря, закрыт после схода оползня. Канал откроется снова примерно через неделю.

Причины, которые привели к сходу оползня, пока неизвестны. Пострадавших в результате происшествия нет.

Коринфский канал — бесшлюзовый судоходный канал в Греции, соединяющий залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического морей. Прорыт через Коринфский перешеек, соединяющий полуостров Пелопоннес с центральной частью Греции. Название получил в честь города Коринфа, расположенного у западной оконечности канала. Длина канала составляет 6 километров, глубина 8 метров. Стены канала естественного происхождения, главным образом из известняка, высота стен достигает 76 метров. Ширина канала на уровне моря составляет 25 метров, а на дне моря — 21 метр. Через канал перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста. Дополнительно с обеих сторон канала функционируют погружные мосты.



