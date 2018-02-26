Вторник
27 февраля
USD 55.92
EUR 68.92
Горячие новости

Из-за оползня закрыт Коринфский канал

26 Февраля 2018 в 22:43

Коринфский канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря, закрыт после схода оползня. Канал откроется снова примерно через неделю.

Причины, которые привели к сходу оползня, пока неизвестны. Пострадавших в результате происшествия нет.

Коринфский канал — бесшлюзовый судоходный канал в Греции, соединяющий залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического морей. Прорыт через Коринфский перешеек, соединяющий полуостров Пелопоннес с центральной частью Греции. Название получил в честь города Коринфа, расположенного у западной оконечности канала. Длина канала составляет 6 километров, глубина 8 метров. Стены канала естественного происхождения, главным образом из известняка, высота стен достигает 76 метров. Ширина канала на уровне моря составляет 25 метров, а на дне моря — 21 метр. Через канал перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста. Дополнительно с обеих сторон канала функционируют погружные мосты. 


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.