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Из-за обрушения моста Генуе грозит экономический кризис

16 Августа 2018 в 10:09
Из-за обрушения моста Генуе грозит экономический кризис

Обрушение моста в Генуе спровоцирует экономический кризис. Как отмечает РЕН ТВ, он представлял собой часть главного торгового пути из Италии во Францию. В настоящий момент, по подсчётам специалистов, город ежедневно теряет сотни тысяч евро. Отмечается, что пять миллионов из бюджета Генуи ушли на ликвидацию последствий трагедии.

Как отмечает Газета.ру, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел в регионе Лигурия, в столице которого — городе Генуя — обрушился автомобильный мост – чрезвычайное положение. С такой просьбой к нему обратились местные жители. Режим ЧП продлиться с течение года.

Между тем, число погибших при обрушении моста продолжает расти - в настоящий момент жертвами трагедии стали 39 человек, россиян среди них нет, отмечает RT.

 

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