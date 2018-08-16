Из-за обрушения моста Генуе грозит экономический кризис

Обрушение моста в Генуе спровоцирует экономический кризис. Как отмечает РЕН ТВ, он представлял собой часть главного торгового пути из Италии во Францию. В настоящий момент, по подсчётам специалистов, город ежедневно теряет сотни тысяч евро. Отмечается, что пять миллионов из бюджета Генуи ушли на ликвидацию последствий трагедии.

Как отмечает Газета.ру, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел в регионе Лигурия, в столице которого — городе Генуя — обрушился автомобильный мост – чрезвычайное положение. С такой просьбой к нему обратились местные жители. Режим ЧП продлиться с течение года.

Между тем, число погибших при обрушении моста продолжает расти - в настоящий момент жертвами трагедии стали 39 человек, россиян среди них нет, отмечает RT.