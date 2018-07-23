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Из-за маркировки товаров парфюмерия может подорожать в 1,5 раза

23 Июля 2018 в 16:16
Из-за маркировки товаров парфюмерия может подорожать в 1,5 раза

Косметические компании предупредили о риске роста цен на парфюмерную продукцию. Как пишут «Известия», это может произойти из-за введения обязательной цифровой маркировки товаров с декабря 2019 года. 

Эксперты прогнозируют подорожание духов, мыла, дезодорантов, как  минимум, в 1,5 раза из-за возрастающих в таком случае бизнес-затрат. Российские производители уже обратились к властям с просьбой отказться от идеи. А международные компании, для которых парфюмерия занимает не основную долю бизнеса, могут вообще перестать поставлять ее на российский рынок. Им экспорт будет невыгоден. 

Напомним, сейчас в России действует система обязательной цифровой маркировки для меховых изделий, которая должна пресечь оборот нелегальной продукции. Также начался эксперимент по маркировке табачной продукции, ювелирных изделий и лекарств.

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