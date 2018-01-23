Вторник
23 января
USD 56.63
EUR 69.27
Горячие новости

Из-за кобры во Вьетнаме образовалась пробка

23 Января 2018 в 00:40
Из-за кобры во Вьетнаме образовалась пробка

В провинции Фухто гигантская кобра перегородила дорогу автомобилистам, передает РИА «Новости».

Несколько машин остановились из-за того, что змея оказалась на проезжей части. Сначала водители попытались передвинуть пресмыкающееся, потянув его за хвост. Затем несколько мужчин с помощью палок постепенно стали перемещать кобру по земле. В итоге они взяли змею на руки и убрали с дороги.

Интернет-пользователи не исключили, что из кобры будет приготовлено какое-нибудь блюдо.

Кобра — традиционное название некоторых ядовитых змей из семейства аспидов, в современной научной классификации не имеющее единой таксономической группы. Обладают способностью в случае опасности раздвигать грудные рёбра, образуя подобие капюшона. При укусе она впрыскивает в организм до 7 мл яда, токсин которого вызывает проблемы с дыханием и остановку сердца за 24 часа. В основном, кобрами называют представителей из рода настоящие кобры.  


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.