Из-за кобры во Вьетнаме образовалась пробка

В провинции Фухто гигантская кобра перегородила дорогу автомобилистам, передает РИА «Новости».

Несколько машин остановились из-за того, что змея оказалась на проезжей части. Сначала водители попытались передвинуть пресмыкающееся, потянув его за хвост. Затем несколько мужчин с помощью палок постепенно стали перемещать кобру по земле. В итоге они взяли змею на руки и убрали с дороги.

Интернет-пользователи не исключили, что из кобры будет приготовлено какое-нибудь блюдо.

Кобра — традиционное название некоторых ядовитых змей из семейства аспидов, в современной научной классификации не имеющее единой таксономической группы. Обладают способностью в случае опасности раздвигать грудные рёбра, образуя подобие капюшона. При укусе она впрыскивает в организм до 7 мл яда, токсин которого вызывает проблемы с дыханием и остановку сердца за 24 часа. В основном, кобрами называют представителей из рода настоящие кобры.



