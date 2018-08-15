Из-за гор мертвой рыбы на побережье Флориды объявили ЧП

В американском штате Флорида объявлено чрезвычайное положение. Об этом заявил губернатор штата Рик Скотт, сообщает ABC News.

Причиной стал так называемый «красный прилив» — токсичное цветение воды, зафиксированное на всем западном побережье. Оно приводит к массовой гибели многих видов рыб, отмечает Газета.ру. В результате, флоридские пляжи оказались покрыты тоннами мертвой рыбы.

Для устранения последствий «красного прилива» штатом было выделено более двух миллионов долларов, сообщает РЕН.ТВ. Отмечается, что токсины безвредны для большинства людей.