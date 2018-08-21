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Из-за деноминации тысячи компаний в Венесуэле ушли на каникулы

21 Августа 2018 в 23:00
Из-за деноминации тысячи компаний в Венесуэле ушли на каникулы

В Венесуэле из-за введения в оборот новых банкнот приостановили работу тысячи компаний, сообщила BBC News.

Деноминация начата в понедельник. Николас Мадуро объявил этот день банковскими каникулами. Во вторник в оборот вошли новые банкноты под названием «суверенный боливар».

Один суверенный боливар равняется 100 тысяч боливаров, бывших в обращении ранее. Официальный обменный курс боливара в результате деноминации был снижен на 96%, передает «Интерфакс».

Суверенный боливар — новая валюта, которая вводится в Венесуэле для замены венесуэльского боливара, испытавшего гиперинфляцию. В новой серии банкнот будут выпущены банкноты номиналом 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 суверенных боливаров. Первоначально планировалось, что он заменит «сильный боливар» по курсу 1000:1 4 июля 2018 года, однако уже после того, как Центральный банк Венесуэлы объявил о выпуске новых банкнот и монет и опубликовал их изображения, гиперинфляция внесла коррективы в планы. Из-за проблем с изготовлением новой серии денежных знаков начало финансовой реформы перенесли на 4 августа 2018 года. Перенос срока объяснялся обращением банков, которым понадобилось больше времени для настройки платёжных систем и устройств для приёма и выдачи новых банкнот.


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