Из-за аварии на нефтепроводе в Саратовской области пострадали два человека

Двое пожилых жителей села Красноармейское Энгельсского района Саратовской области пострадали во время пожара после аварии на магистральном нефтепроводе, сообщил РИА «Новости» заместитель председателя правительства области Александр Буренин.

По его словам, пострадавшие могли надышаться дымом, поскольку нефть разлилась по селу и горела.

Как сообщалось ранее, в 15:30 на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около с. Красноармейское произошел выход нефти. Причины аварии выясняются. Объем выхода нефти составил около 900 куб. метров. Площадь разлива нефти представляет собой полосу длинной 1,5 км. Недалеко от места аварии протекает река Волга, толщина льда составляет 15 см, возможность попадания нефти в акваторию реки отсутствует, для обеспечения экологической безопасности поставлены боновые заграждения.