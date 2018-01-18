Пятница
19 января
USD 56.76
EUR 69.26
Горячие новости

Из-за аварии на нефтепроводе в Саратовской области пострадали два человека

18 Января 2018 в 23:40
Из-за аварии на нефтепроводе в Саратовской области пострадали два человека

Двое пожилых жителей села Красноармейское Энгельсского района Саратовской области пострадали во время пожара после аварии на магистральном нефтепроводе, сообщил РИА «Новости» заместитель председателя правительства области Александр Буренин.

По его словам, пострадавшие могли надышаться дымом, поскольку нефть разлилась по селу и горела.

Как сообщалось ранее, в 15:30 на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около с. Красноармейское произошел выход нефти. Причины аварии выясняются. Объем выхода нефти составил около 900 куб. метров. Площадь разлива нефти представляет собой полосу длинной 1,5 км. Недалеко от места аварии протекает река Волга, толщина льда составляет 15 см, возможность попадания нефти в акваторию реки отсутствует, для обеспечения экологической безопасности поставлены боновые заграждения.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.