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Из тела ребенка извлекли 12 стальных игл

22 Января 2018 в 23:45
Из тела ребенка извлекли 12 стальных игл

Хирурги извлекли из тела 11-месячного мальчика 12 стальных иголок, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Узбекистана.

Как отметил ректор Ташкентского института усовершенствования врачей Хабибулла Акилов, в теле мальчика осталось еще 3 иглы, но они не угрожают его здоровью. По словам профессора, «ребенок не мог сам проглотить иглы. Это делалось целенаправленно, систематически кем-то посторонним». Ученый полагает, что иглы втыкали через кожу.

Правоохранительные и надзорные органы республики начали следствие по этому факту.

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