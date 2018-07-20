Из ТЦ в Ульяновске эвакуировали более пяти тысяч человек

Свыше пяти тысяч человек эвакуировали из здания торгового центра «Аквамолл» в Ульяновске после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

Пострадавших в результате ЧП нет.

«Аквамолл» - первый в Ульяновске торгово-развлекательный центр регионального формата, открытый в 2012 году. Впервые в практике российского девелопмента в городе с населением в 620 тысяч человек реализован крупнейший инвестиционный проект в сегменте торговой недвижимости с уникальным набором арендаторов. Прежде подобные проекты реализовывались в «городах – миллионниках».