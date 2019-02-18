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Из школ Крыма изымут спорный учебник по истории полуострова

18 Февраля 2019 в 14:24
Из школ Крыма изымут спорный учебник по истории полуострова

Учебник по истории для десятых классов изымут из школ и библиотек Крыма после возмущения общественности, оставшейся недовольной освещением участия крымских татар в Великой Отечественной войне.

Речь идет об учебнике «История Крыма», написанном профессором МГУ Сергеем Юрченко. Совет крымских татар заявил, что автор пособия представил их предков в качестве пособников немецких оккупантов и оправдывает депортацию народа, сообщает «Русская планета».

Совет обратился с предложением к главе Крыма Сергею Аксенову изъять учебник из пользования, сообщает РИА Новости.

Депортировать крымских татар приказал в 1944 году Иосиф Сталин. В результате более 200 тыс. человек были переселены из Крыма в республики Центральной Азии. Позже высшие органы СССР признали депортацию незаконной. После присоединения Крыма в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о реабилитации крымско-татарского народа.

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