Из программы ОИ могут исключить хоккейный турнир

Проведение мужского хоккейного турнира в рамках Олимпийские игр будет изменено. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

Уже для следующей Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году, рассматриваются следующие варианты: Проведение хоккейного турнира ОИ с участием игроков НХЛ, проведение хоккейного турнира ОИ без игроков НХЛ, ограничение по возрасту для хоккеистов, где максимум составляет 23 года, либо исключение из программы ОИ хоккейного турнира.

Фазель отметил, что любой из этих вариантов может быть утвержден, пишет Газета.ру

На ОИ-2018 в Пхенчхане в хоккейном турнире не принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое положение существовало до 1998 года. В период с 1998 по 2014 годы руководство НХЛ отпускало игроков в национальные сборные для участия в ОИ.