Из ноги Волочковой врач в Греции 2,5 часа извлекал иголки морского ежа

Балерина Анастасия Волочкова во время отдыха в Греции попала в больницу. Об этом она рассказала в Instagram. По ее словам, она во ремя купания в море наступила на морского ежа. В соцсеть танцовщица выложила соответствующую фотографию, на которой видно, что на ступне у нее наложена повязка, пишут «Известия».

По словам Волочковой, она знала, что в Греции множество морских ежей и, наступив на одного из них, на ноге осталось множество черных иголок.

Медикам пришлось в течение 2,5 часов извлекать из ноги россиянки иголки, передает Ura.ru. После того, как процедура была завершена, Волочкова, по ее собственному признанию, потанцевала с медиком в кабинете.