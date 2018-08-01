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Из музея «Булгаковский дом» похитили кота Бегемота

1 Августа 2018 в 15:20
Из музея «Булгаковский дом» похитили кота Бегемота
ФОТО: РИАМО

Неизвестная похитила из музея-театра «Булгаковский дом» штатного сотрудника, кота Бегемота, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кот служит в музее с 2005 года, уточнили сотрудники учреждения. Он находится под наблюдением собственного врача, а также стилиста, к тому же имеет особое питание. В музее указали особые приметы кота: чёрный, пушистый, помесь сибирской и персидской пород. На шее у Бегемота ошейник с «адресником» в виде косточки. «Вес около 6 килограммов, характер суровый», — приводит слова пресс-службы музея «Газета.ру».

Пресс-служба просит всех, кто обладает информацией о местонахождении кота сообщить в «Булгаковский дом».

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