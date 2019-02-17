Из Мариинского театра эвакуируют сотрудников и зрителей из-за сообщения о минировании

Сообщение о возможном минировании поступило администрации Мариинского театра в Санкт-Петебурге. Об этом сообщила пресс-атташе театра Анна Касаткина.
«В адрес администрации Мариинского театра поступило анонимное сообщение о заминировании. Были приняты срочные меры по обеспечению безопасности», - сказала Касаткина.
Представитель театра отметила, что показ вечерних спектаклей будет зависеть от работы представителей правоохранительных органов, сообщает Газета.ru
В воскресенье утром также стало известно о возможном минировании ТРЦ в Москве.