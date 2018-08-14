Вторник
14 августа
USD 68.22
EUR 77.65
Горячие новости

Из кодекса этики FIFA исчезло слово «коррупция»

14 Августа 2018 в 15:28
Из кодекса этики FIFA исчезло слово «коррупция»

Международная федерация футбола внесла изменения в кодекс этики, об этом сообщает Associated Press. Из обновленной версии документа исчезло слово «коррупция». Такое решение было принято на закрытой встрече руководства организации, отмечает Газета.ру. При этом в кодексе появился новый вид нарушения – диффамация, что означает распространение порочащих сведений.

Также отмечается, что в новой редакции уменьшено наказание за взяточничество, незаконное присвоение средств и манипуляции с футбольными матчами – срок давности нарушения был ограничен десятью годами.

Напомним, в ходе крупнейшего в истории FIFA коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены Йозеф Блаттер, который на тот момент занимал пост президента ФИФА, вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини и генеральный секретарь организации Жером Вальке. Всего в 2015 году обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. Как отметили в Минюсте США, за 24 года подозреваемые получили взятки на сумму около 150 миллионов долларов.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.