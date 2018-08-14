Из кодекса этики FIFA исчезло слово «коррупция»

Международная федерация футбола внесла изменения в кодекс этики, об этом сообщает Associated Press. Из обновленной версии документа исчезло слово «коррупция». Такое решение было принято на закрытой встрече руководства организации, отмечает Газета.ру. При этом в кодексе появился новый вид нарушения – диффамация, что означает распространение порочащих сведений.

Также отмечается, что в новой редакции уменьшено наказание за взяточничество, незаконное присвоение средств и манипуляции с футбольными матчами – срок давности нарушения был ограничен десятью годами.

Напомним, в ходе крупнейшего в истории FIFA коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены Йозеф Блаттер, который на тот момент занимал пост президента ФИФА, вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини и генеральный секретарь организации Жером Вальке. Всего в 2015 году обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. Как отметили в Минюсте США, за 24 года подозреваемые получили взятки на сумму около 150 миллионов долларов.