Из аптек России изымают очередной препарат

Росздравнадзор изъял из российских аптек очередное лекарств от кашля — препарат «Эриспирус» Об этом сообщает РИА «Новости». При этом Газета.ру подчёркивает, что в сообщении ведомства отмечается, что препарат содержит вещество фенспирид.

Напомним, ранее препараты от кашля «Эреспал» и «Эпистат», содержащие фенспирид, ужебыли изъяты из продажи по причине того, что они могут оказывать губительное влияние на работу сердца.

Ранее исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН согласилась с необходимостью прекращения продаж «Эреспала» в России.

«Первая страна, которая выявила побочные действия – Франция. Она сообщила о негативных последствиях приема препарата всем странам Евросоюза, а также в Россию.До Москвы информация дошла буквально в считанные дни. Выявлены массовые побочные явления. Учитывая данный факт, лекарство лучше отозвать с рынка. Это даже в интересах компании-производителя», - заявила эксперт