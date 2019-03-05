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Из аптек России изымают очередной препарат

5 Марта 2019 в 09:58
Из аптек России изымают очередной препарат

Росздравнадзор изъял из  российских аптек очередное лекарств от кашля — препарат «Эриспирус» Об этом сообщает РИА «Новости». При этом Газета.ру подчёркивает, что в сообщении ведомства отмечается, что препарат содержит вещество фенспирид.

Напомним, ранее препараты от кашля «Эреспал» и «Эпистат», содержащие фенспирид, ужебыли изъяты из продажи по причине того, что они могут оказывать губительное влияние на работу сердца.

Ранее исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН согласилась с необходимостью прекращения продаж «Эреспала» в России.

«Первая страна, которая выявила побочные действия – Франция. Она сообщила о негативных последствиях приема препарата всем странам Евросоюза, а также в Россию.До Москвы информация дошла буквально в считанные дни. Выявлены массовые побочные явления. Учитывая данный факт, лекарство лучше отозвать с рынка. Это даже в интересах компании-производителя», - заявила эксперт

Как отмечает RT, в августе 2017 года стало известно, что Росздравнадзор принял решение приостановить реализацию серии препарата «Лидокаин». Причиной такого решения стала гибель двух человек, которые скончались из-за анафилактического шока после применения лекарства.
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