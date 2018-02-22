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Иванка Трамп будет присутствовать на закрытии Олимпийских Игр

22 Февраля 2018 в 00:05
Иванка Трамп будет присутствовать на закрытии Олимпийских Игр

Дочь президента США и его советник Иванка Трамп возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, сообщили представители администрации США высокого ранга.

В состав американской делегации войдут также пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс, временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Нэппер, конгрессмен Джеймс Риш и бывшая бобслеистка, серебряный призер Олимпиады 2006 года в Турине, сержант сухопутных войскШона Робок, передает ТАСС.

36-летняя Иванка Мари Трамп — американская бизнесвумен, фотомодель, писательница, дочь 45-го президента США Дональда Трампа. 

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