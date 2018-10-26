Ивана Жданова оштрафовали на четверть миллиона

Симоновский суд Москвы признал руководителя юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова виновным в организации несогласованной акции 9 сентября и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Как установлено судом, Жданов организовывал митинг с помощью интернет-трансляции, в ходе которой призывал граждан к участию в несанкционированном мероприятии.

Юрист был задержан накануне в Москве и доставлен в ОВД «Даниловское», передает «Интерфакс».

Как ранее сообщала НСН, глава Федеральной службы войск национальной гвардии генерал Виктор Золотов обвинил блогера и политика Алексея Навального во лжи и предложил проверить его на полиграфе. Сотрудники ФБК ранее обвинили Росгвардию в закупке продовольствия для нужд ведомства по ценам якобы выше рыночных у единственного поставщика. Позднее Золотов записал обращение, в котором вызвал Навального на дуэль. Глава Росгвардии просил Навального «не затягивать с сатисфакцией».