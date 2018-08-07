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Иван Бортник попал в больницу с кровотечением и переломом шейки бедра

7 Августа 2018 в 10:55
Иван Бортник попал в больницу с кровотечением и переломом шейки бедра

В одну из московских клиник в тяжелом состоянии госпитализирован актер Иван Бортник. Он попал в больницу с подозрением на инфаркт, однако, врачи не подтвердили этот диагноз, но выявили желудочное кровотечение и перелом шейки бедра.

79-летний Бортник сейчас борется за свою жизнь, ни он, ни родные не дают каких-либо комментариев, передает Ura.ru.

Народный артист РФ Иван Бортник известен по роли Промокашки, члена банды «Черная кошка» в многосерийном телефильме «Место встречи изменить нельзя». Он снимался также в картинах «Мусульманин», «Мама, не горюй» и десятках других.

Владимир Высоцкий посвятил Бортнику песню «Письмо другу».

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