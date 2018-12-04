Итоги Года волонтера подвели в Москве

Итоги Года волонтера подвели на Международном форуме добровольцев в Москве на ВДНХ. Статистику озвучил председатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев, передает РИА Новости.

Согласно проведенным опросам, треть граждан России за последний год оказывали помощь делами, примерно столько же - вещами, каждый четвертый — давал деньги, а каждый десятый выделил нуждающимся продукты питания. Причём участие делами выбирает молодое поколение, вещами помогают люди средних лет. Кроме того, за последний месяц 38% россиян рассказали, что оказывали помощь незнакомым людям.

В целом среди волонтеров преобладают женщины — 61%, число мужчин постепенно увеличивается. 27% граждан Российской Федерации признаются, что за последний год они изменили отношение к добровольчеству в лучшую сторону, многие подумывают, чтобы самим стать волонтерами.