Итальянский кот разбогател на 30 тысяч евро

Кот Джерри, проживающий в итальянском городе Сачиле, получил от почившей накануне хозяйки наследство в размере 30 тысяч евро.

«Кот Джерри был ее любимцем. Она любила его больше, чем своих детей. Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны», - заявила изданию La Stampa дочь покойной.

При этом в завещании говорится, что в случае болезни кота, семья должна пойти на все – вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата, чтобы спасти домашнего питомца.

Как отмечает издание, получивший наследство кот живет в роскоши: в его распоряжении находятся четыре лежанки, а питается он исключительно креветками.