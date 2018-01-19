Суббота
20 января
USD 56.59
EUR 69.4
Горячие новости

Итальянский кот разбогател на 30 тысяч евро

19 Января 2018 в 19:37
Итальянский кот разбогател на 30 тысяч евро

Кот Джерри, проживающий в итальянском городе Сачиле, получил от почившей накануне хозяйки наследство в размере 30 тысяч евро.

«Кот Джерри был ее любимцем. Она любила его больше, чем своих детей. Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны», - заявила изданию La Stampa дочь покойной.

При этом в завещании говорится, что в случае болезни кота, семья должна пойти на все – вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата, чтобы спасти домашнего питомца.

Как отмечает издание, получивший наследство кот живет в роскоши: в его распоряжении находятся четыре лежанки, а питается он исключительно креветками. 

Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.