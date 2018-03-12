Итальянцы чипировали Джигурду

В пресс-центре НСН во время представления короткометражного фильма «По прозвищу “Дьявол”» с Никитой Джигурдой в главной роли были представлены «волшебные ботинки» из следующей серии сериала. Итальянская певица и актриса Донна Луна, принимающая участие в проекте, презентовала «волшебные ботинки», которые будут задействованы во второй серии.Она подарила их Джигурде.

«Эти ботинки сделаны вручную с помощью компьютерных технологий. Они могут перемещаться в пространстве. В их подошву вшит чип. Их делали полгода», - сказала Донна Луна.

Действие короткометражки «По прозвищу “Дьявол”» разворачивается в преддверии президентских выборов в некоем городе. Мэр собирается занять кресло президента страны, но на его пути стоит прокурор. Чтобы избавиться от него, мэр нанимает убийцу по прозвищу Дьявол, однако, у того на этот счет свои планы.