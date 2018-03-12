Понедельник
12 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Итальянцы чипировали Джигурду

12 Марта 2018 в 15:00
Итальянцы чипировали Джигурду

В пресс-центре НСН во время представления короткометражного фильма «По прозвищу “Дьявол”» с Никитой Джигурдой в главной роли были представлены «волшебные ботинки» из следующей серии сериала. Итальянская певица и актриса Донна Луна, принимающая участие в проекте, презентовала «волшебные ботинки», которые будут задействованы во второй серии.Она подарила их Джигурде.

«Эти ботинки сделаны вручную с помощью компьютерных технологий. Они могут перемещаться в пространстве. В их подошву вшит чип. Их делали полгода», - сказала Донна Луна.

Действие короткометражки «По прозвищу “Дьявол”» разворачивается в преддверии президентских выборов в некоем городе. Мэр собирается занять кресло президента страны, но на его пути стоит прокурор. Чтобы избавиться от него, мэр нанимает убийцу по прозвищу Дьявол, однако, у того на этот счет свои планы.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.