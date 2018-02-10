Истребитель F-16 разбился на севере Израиля

Израильский истребитель F-16 разбился в субботу на севере страны, пилоты спасены, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по иранскому контрольному пункту, откуда был направлен беспилотный летательный аппарат в израильское воздушное пространство, - написал он в Twitter. - Массивный залп ПВО Сирии, один истребитель F-16 разбился в Израиле, пилоты в безопасности». Конрикус добавил, что «ответственность за грубое нарушение суверенитета Израиля лежит на Иране», передает ТАСС.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1979 году. В 1993 году General Dynamics продала свой авиастроительный бизнес компании Lockheed Corporation (в настоящее время — Lockheed Martin). F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения (на июль 2016 года построено свыше 4570 самолётов) и пользуется успехом на международном рынке вооружений (состоит на вооружении 25 стран, на 2014 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире). Последние из 2231 F-16 для ВВС США были переданы заказчику в 2005 году. Модернизированный F-16 будет производиться на экспорт как минимум до середины 2018 года.



